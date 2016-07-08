У МОЗ заявляють про відсутність прямого впливу хабарника Василишина на Олександрівську лікарню

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«До його (Василишина – УНІАН) обов'язків не входило безпосереднє керування Олександрівською лікарнею, в його обв’язки входило керування апаратом Міністерства охорони здоров’я, тобто він забезпечував діяльність, розробку документації, своєчасність опрацювання документів, взагалі забезпечення життєдіяльності МОЗ», - сказав Шафранський.

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«В той же час останні два місяці до його кураторства входив лікувальний напрямок, входив напрямок реформування системи охорони здоров’я, тобто прямого впливу чи адміністративного чи будь-якої можливості кадрових впливів на Олександрівську лікарню він на посаді заступника міністра не мав», - додав Шафранський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві було затримано заступника міністра охорони здоров’я Василишина, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. За словами Луценка, директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Проти заступника міністра та його спільника відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).