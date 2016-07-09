Суд на 2 місяці заарештував підозрюваного у хабарництві заступника голови МОЗ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Заступнику міністра охорони здоров'я Василишину обрано запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою з можливістю внести заставу.

«Клопотання групи слідчих про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту частково задовольнити», – заявила суддя Мирослава Марченко.

Романа Василишина заарештували до 3 вересня. Його захист заявляє про тиск на суд.

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Довідка УНІАН. 8 липня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці затримали за хабарництво заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина. За словами Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тисяч гривень поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні в Києві.

Василишин, який до цього був керівником Олександрівської лікарні, представив колективу цієї лікарні Юрія Серняка, який обійняв посаду директора урологічного центру цієї лікарні та особисто розподіляв лікарів за операціями. За кожну з цих операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював та передавав Василишину.