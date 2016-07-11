Суд переніс розгляд питання про звільнення з МОЗ "суперхабарника" Василишина

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Судове засідання перенесено на завтра на 16.00 через заяву сторони захисту Василишина про відвід судді", - сказала Максимець.

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Вона пояснила, що адвокати підозрюваного просили суд звільнити їхнього підзахисного з-під варти у зв’язку із внесенням за нього застави, але суддя наголошував, що це не є предметом сьогоднішнього судового розгляду, через що йому було заявлено відвід.

Як повідомлялось, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві.

Під час обшуку у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше.

8 липня Кабінет міністрів відсторонив Василишина від посади заступника міністра охорони здоров'я.

Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн.

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що заставу за Василишина внесено.