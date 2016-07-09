Викриття хабарників у МОЗ: Суд заарештував на 2 місяці спільника Василишина

Про це повідомляє столична прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з рішенням суду, Серняк може вийти з-під варти у разі внесення застави в розмірі 1 млн 520 тис грн. Суд також поклав на нього обов'язки, у разі внесення застави, носити електронний браслет.

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Як повідомлялось, Серняка затримали разом із заступником міністра охорони здоров'я Романом Василишиним в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві.

Під час обшуку у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценка заявив, що Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. За словами Луценка, директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.

8 липня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн.