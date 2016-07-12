Ярослав Качинський назвав Волинську трагедію геноцидом

Про це він сказав під час покладання квітів до пам’ятникажертвам трагедії у Варшаві, передає Радіо Польща.

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"Ніколи не може бути так, щоб такий злочин, скоєний проти поляків, та будь-який злочин такого типу, замовчували, релятивізували, чи називали поняттям менш суттєвим, ніж те, що вміщає слово геноцид. Це був геноцид, я ще раз хочу це чітко підкреслити. Проте я хочу також нагадати про тих українців, які в цей страшний час, стали на захистполяків. Дуже багато із них заплатили за це своїм життям. Ми пам’ятаємо про них і віддаємо їм належне" - заявив Ярослав Качинський.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Сенат Польщі закликав Сейм визнати Волинську трагедію геноцидом, "здійсненим українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої". Міністерство закордонних справ України заявило, що "опрацьовує реакцію" на таку новину, бо "питання важливе й чутливе".

Д час останнього візиту до Варшави Петро Порошенко поклав квіти до пам'ятника жертвам волинської трагедії, ставши на коліно перед ним. Досі жоден з українських високопосадовців, що приїздили до польської столиці, не відвідували Волинський сквер із пам’ятником.