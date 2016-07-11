Рада готує відповідь на заклик Сенату Польщі визнати Волинську трагедію геноцидом

Про це під час погоджувальної ради у парламенті заявив заступник голови комітету у закордонних справах Борис Тарасюк, пише Українська правда.

Він нагадав, що минулого тижня польський Сенат прийняв постанову. Тарасюк назвав її "антиукраїнською за своєю сутністю".

"Вперше польський парламент приймає антиукраїнську резолюцію такого змісту, яка стосується жертв Волинської трагедії", - сказав Тарасюк.

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Він зауважив, що він та Оксана Сироїд понад три тижні тому направили польській стороні проект спільної заяви, однак досі немає відповіді.

Тарасюк зазначив, що депутатська група зі зв’язків з Польщею робила все, щоб цю постанову не було прийнято. "Ми наступного тижня внесемо пропозицію про прийняття заяви Верховної Ради", - сказав він.

Спікер Парубій у свою чергу заявив, що з цього приводу слід провести окрему нараду.

Як повідомляв УНІАН, сенат Польщі голосами правлячої партії «Право і справедливість» прийняв постанову щодо Волинської трагедії.