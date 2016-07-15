Дочасних виборів в Україні не буде - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

Спікер зазначив, що президент Росії Володимир Путін хоче контролю над усією Україною, тому для нього важлива дестабілізація всередині країни.

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"І тут план дочасних виборів є ключовою стратегією. Дочасні вибори - для того, щоб зупинити український парламент, для того, щоб зупинити українську владу. Для того, щоб Україна на довший час зависла, не проводячи ніяких реформ і ніяких дій", - сказав Парубій.

Він висловив упевненість, що цей план не буде здійснений і ворог "не прорветься на Сході, не прорве нашої оборони, і дочасних виборів в Україні не буде". "Буде активна робота українського парламенту", - додав голова ВР.

Крім того, він висловив думку, що дочасні вибори кардинально ситуацію в країні не змінять, але "можуть зупинити країну як мінімум на 8 місяців, зупинити країну під час війни".

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Верховної Ради Андрій Парубій не бачить підстав для розпуску парламенту і вважає подібний сценарій нав’язаним ззовні.

Парубій переконує, що парламент працює, ухвалюються важливі рішення, зокрема, минулого тижня “прийняли надважливі для суспільства закони”, серед яких щодо амністії та про сили спецоперацій.