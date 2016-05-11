Парубій достроково закрив засідання Ради - бракує депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що достроково закриває засідання, оскільки у сесійній залі немає достатньої кількості депутатів для ухвалення рішень.

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Перед цим проходило сигнальне голосування за зміни до законодавства щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання питань, пов'язаних з протидією нелегальної міграції, за результатами якого за законопроект проголосували 188 депутатів (за необхідних 226 — УНІАН) із 316, зареєстрованих в сесійній залі.

Як відомо, щосереди, відповідно до Регламенту ВР, парламент працює лише на ранковому засіданні, тобто до 14.00.