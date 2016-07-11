Парубій відповів на погрози "Опоблоку": розпуск Ради - це не український сценарій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради, коментуючи заяву лідера фракції “Опозиційний блок” Юрія Бойка про те, що депутати від «Опоблоку» готові скласти мандати задля розпуску ВР та оголошення дострокових парламентських виборів.

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Парубій переконує, що парламент працює, ухвалюються важливі рішення, зокрема, минулого тижня “прийняли надважливі для суспільства закони”, серед яких щодо амністії та про сили спецоперацій.

Також, за словами спікера, були ухвалені закони для продовження співпраці з МВФ та розблокування роботи Ради Нацбанку.

Парубій вважає, що парламент України перейшов до “професійного обговорення законопроектів, і це тільки плюс українському парламентаризму”.

На думку голови ВР, після “історичних рішень парламенту” щодо боротьби з корупцією, посилення української армії “активізувалася розмова про дочасні вибори”.

“Мені видається, що комусь, власне, такий парламент, який здатний захищати країну, який здатний боротися з корупцією, вже не цікавий. Комусь хочеться якнайскорішого розпуску цього парламенту”, - наголосив Парубій.

Він вважає, що тема дочасних виборів спрямована на те, щоб “зупинити країну на шляху реформ, щоб зупинити країну під час війни”.

Звертаючись до Бойка: голова ВР наголосив: “Мені видається, пане Юрію, що це не український сценарій. Це сценарій, який намагаються ззовні накинути Україні”.

У відповідь на слова Бойка про те, що робота парламенту вже давно зупинена, Парубій сказав: “Вона зупинена у мріях Путіна”.