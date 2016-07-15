Луценко представив нового прокурора Рівненської області, у якій орудує "бурштинова мафія"

Як передає кореспондент УНІАН, нового керівника представив колективу відомства генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Представляючи нового керівника прокуратури Рівненщини, Луценко окреслив коло його завдань. За його словами, передусім, це боротьба з бурштиновою мафією, викорінення проявів корупції в інших сферах.

Крім того, Луценко зазначив, що прокурорський склад Рівненщини потребує докорінного оновлення. Він запропонував керівникам районних прокуратур з понеділка написати заяви про звільнення за власним бажанням, а новий прокурор, вивчивши справи кожного, прийматиме рішення щодо того, чи зможуть вони працювати в органах прокуратури.

Луценко зазначив, що “цунамі, яке розпочалося 4 липня, матиме продовження”.

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4 липня, перебуваючи в Рівному, Луценко повідомив, що прокурор Рівненщини Анатолій Ковальчук буде відсторонений від посади.

Того ж дня було затримано заступника прокурора Рівненщини Андрія Боровика. Затримання, як сьогодні зазначив Луценко, пов'язане з причетністю Боровика до кришування незаконного видобутку бурштину.

“На жаль, ситуація видобутком бурштину склалася така, що ми змушені прислати сюди людину-“термінатора”, яка зможе зупинити співпрацю бандитів з правоохоронними органами”, - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, на території Рівненської області проводиться операція "Бурштин", у якій задіяні 300 оперативників поліції та СБУ. Тривають обшуки квартир та місць роботи підозрюваних у створенні злочинної групи.

В організації незаконного видобутку бурштину підозрюються 32 людини. Вже затримано чотирьох осіб, у тому числі заступника прокурора Рівненщини Боровика, який очолював злочинну групу. Його головними помічниками були керівник та співробітник структурного підрозділу облуправління СБУ. До групи також входили начальник внутрішньої безпеки обласної поліції та його підлеглий, діючі і колишні працівники поліції, голови двох райдержадміністрацій, двоє керівників районних прокуратур, керівники лісгоспів, а також представники криміналітету.

6 липня Луценко звільнив Ковальчука з посади та з органів прокуратури прокурора Рівненської області.

Також 6 липня суд постановив заарештувати Боровика з правом внесення застави в розмірі 9,5 млн грн.