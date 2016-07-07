Операція "Бурштин": Луценко призначив т. в. о. прокурора Рівненської області

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, про це йдеться в наказі генпрокурора від 7 липня 2016 року.

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Нагадаємо, 6 липня Луценко звільнив з посади та з органів прокуратури прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.

Романчук обіймав посаду першого заступника прокурора Рівненської області з 6 серпня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня суд прийняв рішення про арешт фігуранта «бурштинової» справи заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика з правом внесення застави в розмірі 9,5 млн грн.