Операція "Бурштин": Луценко призначив т. в. о. прокурора Рівненської області
13:50, 07 липня 2016Суспільство
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко призначив першого заступника прокурора Рівненської області Павла Романчука тимчасово виконуючим обов’язки прокурора Рівненської області.
Луценко призначив керівника прокуратури Рівненської області / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, про це йдеться в наказі генпрокурора від 7 липня 2016 року.
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Нагадаємо, 6 липня Луценко звільнив з посади та з органів прокуратури прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.
Романчук обіймав посаду першого заступника прокурора Рівненської області з 6 серпня 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня суд прийняв рішення про арешт фігуранта «бурштинової» справи заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика з правом внесення застави в розмірі 9,5 млн грн.
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