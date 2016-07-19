На вимогу представників Трампа з програми Республіканської партії виключено надання Україні озброєння - ЗМІ

Як повідомляє видання The Washington Post, делегати партії на зустрічі комітету платформи з питань національної безпеки у Клівленді минулого тижня були здивовані, коли представники виборчої кампанії Трампа організували низку заходів, щоб пересвідчитися, що майбутній кандидат у президенти США не братиме на себе обов'язків щодо надання Україні озброєння, якого вона прохає у Сполучених Штатів.

Як зазначає видання, такі зміни суперечать поглядам майже усіх лідерів Республіканської партії із зовнішньої політики у Вашингтоні.

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В ході проведення зустрічі, член комітету від штату Техас Дайана Денман, яка під час праймеріз підтримувала Теда Круза, запропонувала внести доповнення, у якому висловлювався заклик щодо збереження, або посилення санкцій проти Росії, збільшення допомоги Україні та "надання летального оборонного озброєння" українським військовим.

"Сьогодні, у час після завершення "холодної війни", ідеал "єдиної і вільної Європи" перебуває під сильним випробуванням через триваючу військову агресію Росії в Україні", - йдеться у запропонованому доповненні.

Також у пропозиціях Денман йдеться, що "Український народ заслуговує нашого захоплення та підримки у його боротьбі".

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При цьому, працівники штабу Трампа, які не буди делегатами, а виконували роль спостерігачів, втрутилися у роботу засідання, та у співпраці з тими делегатами, які виступають у підтримку Трампа, змогли домогтися пом'якшення мови та запропонувати інші правки, якими змінили заклик щодо "надання летального оборонного озброєння" на заклик забезпечення "належної допомоги".

У виданні нагадали, що голова передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт раніше більше десяти років працював лоббістом екс-президента Віктора Януковича.

Запропоновані зміни бути проголосовані та внесені у програму Республіканської партії.

Як стверджують люди, наближені до Трампа, і які обізнані з його мисленням, найбільшою загрозою для Європи є не Росія, а ісламістський тероризм та відкриті кордони. Він виступає, щоб США допомагали Європі у цих питаннях і не йшли на конфронтацію з президентом Росії Володимиром Путіним.