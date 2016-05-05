Останній конкурент Трампа оголосив про вихід з президентських перегонів

Про це повідомляє NBC.

"Я припиняю проведення кампанії, я повернув віру, більш глибоку віру в те, що Бог покаже мені подальший шлях, визначить цілі моєму житті", - заявив Кейсік.

У своїй заяві Кейсік зазначив, що "люди в країні змінили його" і закликав американців "зупинитися і прислухатися один до одного".

Відзначається, що Кейсік за всю кампанію переміг тільки на одному праймеріз в рідному штаті Огайо.

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Рішення про вихід з президентської кампанії Кейсік прийняв через день після того, як фінішував на третьому місці в праймеріз в штаті Індіана.

Раніше УНІАН повідомляв, що від подальшої боротьби за можливість балотуватися на пост президента США від "республіканців" відмовився головний конкурент Трампа - Тед Круз.

Таким чином, мільярдер Дональд Трамп залишився єдиним претендентом на номінацію від республіканців і повинен стати кандидатом від партії на президентських виборах.