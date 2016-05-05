Останній конкурент Трампа оголосив про вихід з президентських перегонів
Останній конкурент мільярдера Дональда Трампа серед "республіканців", губернатор штату Огайо Джон Кейсік офіційно заявив про припинення боротьби за можливість балотуватися на пост президента США.
Про це повідомляє NBC.
"Я припиняю проведення кампанії, я повернув віру, більш глибоку віру в те, що Бог покаже мені подальший шлях, визначить цілі моєму житті", - заявив Кейсік.
У своїй заяві Кейсік зазначив, що "люди в країні змінили його" і закликав американців "зупинитися і прислухатися один до одного".
Відзначається, що Кейсік за всю кампанію переміг тільки на одному праймеріз в рідному штаті Огайо.
Читайте такожУ США з президентської гонки вибув республіканець Рубіо, який обіцяв "зупинити Трампа"
Рішення про вихід з президентської кампанії Кейсік прийняв через день після того, як фінішував на третьому місці в праймеріз в штаті Індіана.
Раніше УНІАН повідомляв, що від подальшої боротьби за можливість балотуватися на пост президента США від "республіканців" відмовився головний конкурент Трампа - Тед Круз.
Таким чином, мільярдер Дональд Трамп залишився єдиним претендентом на номінацію від республіканців і повинен стати кандидатом від партії на президентських виборах.