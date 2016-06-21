Екс-радник Януковича очолить виборчий штаб Трампа - ЗМІ

Про це з посиланням на два інформованих джерела повідомило агентство Reuters, передає 112 Україна.

До цього Манафорт був консультантом Трампа.

Прес-служба кандидата підтвердила звільнення колишнього голови штабу Кору Левандовскі. За даними співрозмовників Reuters, той часто розходився з Манафортом в питаннях стратегії кампанії.

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Агентство припускає, що ідею змінити голову штабу Трампу підказала його донька Іванка. Мотивом могла послужити відмова ряду корпоративних спонсорів від подальшого фінансування кампанії після різких висловлювань кандидата щодо заборони на в'їзд мусульманам до США.

Зміна голови штабу відбулася за місяць до національного партійного з'їзду, де буде офіційно висунутий кандидат в президенти від республіканців.

У 2000-х роках Манафорт, консультував в Україні Партію регіонів, прем'єр-міністра, а згодом президента Віктора Януковича. З республіканцями він працював ще при висуванні Джеральда Форда в 1976 році. У 1980 році Манафорт був консультантом у кампанії Рейгана, потім працював у штабах Джорджа Буша-старшого і Боба Доула.