Штайнмайєр телефоном обговорив з Лавровим ситуацію на Донбасі

21:57, 14 липня 2016
Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр і міністр закордонних справ Росії Сергій Лаврова під час телефонної розмови обговорили процес виконання Мінських угод.

REUTERS

"14 липня за ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Росії Сергій Лаврова з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєйром", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили актуальні аспекти просування процесу виконання мінського "Комплексу заходів", включаючи необхідність синхронізації кроків щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі з вирішенням питань безпеки.

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"Залежно від готовності Києва конструктивно брати участь в узгодженні таких кроків буде розглянута можливість скликання нової міністерської зустрічі в "нормандському форматі", - наголосив Сергій Лавров, і додав, що вона "повинна бути ретельно підготовлена".

Як повідомляв УНІАН, 5 липня представник МЗС Франції Ромен Надаль зазначив, що дата наступної зустрічі в "нормандському форматі" залежить від прогресу у втіленні Мінських угод.

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