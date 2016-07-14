Штайнмайєр телефоном обговорив з Лавровим ситуацію на Донбасі

"14 липня за ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Росії Сергій Лаврова з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєйром", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили актуальні аспекти просування процесу виконання мінського "Комплексу заходів", включаючи необхідність синхронізації кроків щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі з вирішенням питань безпеки.

Читайте такожУ Кремлі не готові заради "галочки" проводити зустріч глав країн "нормандської четвірки"

"Залежно від готовності Києва конструктивно брати участь в узгодженні таких кроків буде розглянута можливість скликання нової міністерської зустрічі в "нормандському форматі", - наголосив Сергій Лавров, і додав, що вона "повинна бути ретельно підготовлена".

Як повідомляв УНІАН, 5 липня представник МЗС Франції Ромен Надаль зазначив, що дата наступної зустрічі в "нормандському форматі" залежить від прогресу у втіленні Мінських угод.