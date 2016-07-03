У Лаврова відреагували на нові санкції США проти Росії

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, передає РІА Новости.

Він наголосив, що Вашингтон, "розкручуючи маховик санкцій", вирішив вкотре спробувати чинити тиск на низку компаній ОПК (оборонно-промислового комплексу) Росії, що "наочно демонструє суть політики" США.

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"Як можна розцінити прагнення Білого дому "покарати" російські підприємства, які допомагають сирійському народові боротися з ІДІЛ та іншими терористичними угрупованнями? Що це, як не непряма підтримка терористів?",- сказав заступник міністра закордонних справ Росії.

Нагадаємо, 1 липня США ввели нові санкції проти російських компаній.

Під санкції США потрапили московське КБ "Кунцево", КБ машинобудування з Коломни і 150-й авіаремонтний завод з Калінінграда.

Російські компанії підозрюються у постачанні Ірану, Північній Кореї та Сирії заборонених технологій, які можуть бути використані для виробництва зброї масового ураження і ракетної техніки.