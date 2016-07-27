В ГПУ розповіли, які статті інкримінують скандальному депутату Онищенку

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожГПУ: Втекти "беркутівцям" після Майдану допоміг один з керівників ГО "Ніхто крім нас"

Генеральний прокурор Юрій Луценко здійснив письмове повідомлення про підозру Онищенку у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (вчинення злочину групою осіб або злочинною організацією), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч.2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

«Наразі організовано виконання вимог ст. 278 КПК України щодо вручення письмового повідомлення про підозру Онищенку О.Р.», - заявили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні, 27 липня, підписав повідомлення про підозру народному депутату України Олександру Онищенку (депутатська група "Воля народу").

Нагадаємо, 22 червня НАБ України та САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

5 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Олександра Онищенка – головного фігуранта газової схеми. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканістю, покинув Україну.