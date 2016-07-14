Онищенко може отримати статтю за держзраду, якщо буде шукати "виходи на Кремль" - Холодницький

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Буквально перед інтерв'ю стало відомо, що він знову в Москві. Переміщується: Москва - Відень, Відень - Москва. Нормально все у нього. З'явилася інформація, що Онищенко шукає виходи на Кремль. Успіхів йому. Є 111-я стаття про держзраду. Раді будемо її додати, якщо такі факти підтвердяться", - сказав Холодницький.

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Незважаючи на те, що Онищенка на даний момент не можуть затримати, слідство триває. Крім нього затримано ще 12 осіб - співучасників так званої "газової схеми". Інші в розшуку.

За словами Холодницкого, їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна залежно від "ролі кожного".

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На думку антикорупційного прокурора, поки не знімуть з депутатів їх недоторканність, "всі будуть тікати".

"Скоро буде 20 років, ювілей, як ми знімаємо депутатську недоторканність. Наскільки я пам'ятаю, це триває з 1998 року - з третього скликання. Всі кажуть, що цей імунітет потрібно зняти, не знімають, а потім звинувачують нас - САП, НАБУ - в тому, що підозрюваний біжить. Це ми, як громадяни, ініціювали цей імунітет, і НАБУ не може його зняти", - зазначив Холоницкий.

Як повідомляв УНІАН, Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою в Україні газовидобувною компанією «Укргазвидобування».

За попередніми даними, внаслідок цієї газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

В даний час Онищенко знаходиться за межами України. 12 липня в Генпрокуратурі повідомили, що Онищенко оголосять у міжнародний розшук, якщо він не з'явиться на допит за повторним викликом.

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