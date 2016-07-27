Луценко підписав повідомлення про підозру скандальному депутату Онищенку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). «Підписання повідомлення про підозру О.Онищенку відкриває Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі шлях до доведення справи проти основного та інших фігурантів газової схеми до її логічного завершення – судового вироку», - цитує керівника САП Назара Холодницького його прес-служба.

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«Наступний крок – оголошення Онищенка у розшук, в тому числі й міжнародний. Якщо він продовжуватиме переховуватися, ми звернемося до суду про застосування процедури спеціального досудового розслідування згідно ст. 2971 КПК України, яка дозволяє проводити судовий розгляд за фізичної відсутності обвинуваченого (in absentia). Особливий акцент САП зробить на тому, щоб домогтися конфіскації усього заарештованого майна фігурантів газової схеми на користь держави», - додав очільник САП.

Як повідомлялося, 22 червня НАБ та САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка – головного фігуранта газової схеми. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканістю, покинув Україну.

Станом на 26 липня затримано 12 підозрюваних. 10 підозрюваним у причетності до даної схеми було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Сумарний розмір застави складає понад 1 млрд грн.