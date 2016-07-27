На переговорах у Мінську досягнуто певного прогресу щодо відновлення залізниць на Донбасі - Сайдік

Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

Сайдік пояснив, що на засіданні робочої підгрупи з економічних питань знову ґрунтовно обговорювалися проблеми відновлення залізничної інфраструктури.

"Позитивно, хоча і повільно, вирішуються питання відновлення системи управління залізницями і виплати заробітної плати залізничникам", - сказав спецпредставник.

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Також, за його словами, сьогодні обговорювалося питання відновлення ліній електропередачі. Для прискорення процесу подальші переговори з цієї теми йтимуть на рівні відповідних міністерств України і Росії, сказав він.

Сайдік поінформував і про роботу інших робочих підгруп на черговому раунді переговорів. Так, підгрупа з гуманітарних питань продовжила обговорювати звільнення заручників, проблему зниклих безвісти. Порушена і така важлива тема як перетин лінії зіткнення цивільними особами. Йшлося про відкриття додаткових пунктів пропуску та про поліпшення роботи існуючих пунктів.

Координатор групи Тоні Фріш закликав учасників переговорів тісно співпрацювати з Міжнародним Червоним Хрестом. Зокрема, він мав на увазі надання для співробітників цієї організації доступу до тих місць, де містяться полонені. Фріш також поінформував учасників зустрічі про свою поїздку в "окремі райони Луганської та Донецької областей". При цьому координатор ознайомився з ситуацією по обидві сторони конфлікту.

"Координатор поділився своїми враженнями про те, що цивільне населення у зоні конфлікту бажає всього лише відновлення миру і повернення до своїх домівок", - сказав Сайдік.

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На сьогоднішніх переговорах представники ЮНІСЕФ представили свою дорожню карту заходів щодо захисту прав дітей.

У свою чергу учасники робочої підгрупи з політичних питань продовжили обговорення модальності проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Особливу увагу було приділено ролі ЗМІ у виборчій кампанії і питанням фінансування.

Підгрупа з питань безпеки продовжила обговорення шляхів забезпечення стійкого режиму припинення вогню.

"У цьому контексті особливу увагу приділено визначенню ділянок для розведення сил", - сказав представник ОБСЄ.

Нагадаємо, наступні переговори ТКГ має провести 3 та 26 серпня.