На переговорах у Мінську досягнуто певного прогресу щодо відновлення залізниць на Донбасі - Сайдік
Певний прогрес у питанні відновлення залізниць на Донбасі досягнуто сьогодні на черговому раунді переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.
Сайдік пояснив, що на засіданні робочої підгрупи з економічних питань знову ґрунтовно обговорювалися проблеми відновлення залізничної інфраструктури.
"Позитивно, хоча і повільно, вирішуються питання відновлення системи управління залізницями і виплати заробітної плати залізничникам", - сказав спецпредставник.
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Також, за його словами, сьогодні обговорювалося питання відновлення ліній електропередачі. Для прискорення процесу подальші переговори з цієї теми йтимуть на рівні відповідних міністерств України і Росії, сказав він.
Сайдік поінформував і про роботу інших робочих підгруп на черговому раунді переговорів. Так, підгрупа з гуманітарних питань продовжила обговорювати звільнення заручників, проблему зниклих безвісти. Порушена і така важлива тема як перетин лінії зіткнення цивільними особами. Йшлося про відкриття додаткових пунктів пропуску та про поліпшення роботи існуючих пунктів.
Координатор групи Тоні Фріш закликав учасників переговорів тісно співпрацювати з Міжнародним Червоним Хрестом. Зокрема, він мав на увазі надання для співробітників цієї організації доступу до тих місць, де містяться полонені. Фріш також поінформував учасників зустрічі про свою поїздку в "окремі райони Луганської та Донецької областей". При цьому координатор ознайомився з ситуацією по обидві сторони конфлікту.
"Координатор поділився своїми враженнями про те, що цивільне населення у зоні конфлікту бажає всього лише відновлення миру і повернення до своїх домівок", - сказав Сайдік.
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На сьогоднішніх переговорах представники ЮНІСЕФ представили свою дорожню карту заходів щодо захисту прав дітей.
У свою чергу учасники робочої підгрупи з політичних питань продовжили обговорення модальності проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Особливу увагу було приділено ролі ЗМІ у виборчій кампанії і питанням фінансування.
Підгрупа з питань безпеки продовжила обговорення шляхів забезпечення стійкого режиму припинення вогню.
"У цьому контексті особливу увагу приділено визначенню ділянок для розведення сил", - сказав представник ОБСЄ.
Нагадаємо, наступні переговори ТКГ має провести 3 та 26 серпня.