Контактна група в Мінську проведе наступні переговори 3 і 26 серпня

Як повідомляє БЕЛТА, про це за підсумками сьогоднішньої зустрічі ТКГ заявив спецпредставник ОБСЄ в групі Мартін Сайдик.

Він також підтвердив, що учасники переговорів у Мінську продовжують обговорювати створення зони безпеки в районі населених пунктів Петрівське та Золоте.

"Там є в принципі одне відкрите питання. Думаю, було б краще, якби сторони безпосередньо вас (журналістів) поінформували про його суть", - сказав Сайдик.

Він додав, що учасники переговорів ще не втратили надію на вирішення цього питання.

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Відповідаючи на питання з приводу заклику ООН дотримуватися олімпійського перемир'я у зв'язку з проведенням Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, Сайдик, зокрема, заявив: "Кожен день без вогню в світі - це виграш. Якщо це (Олімпійські ігри) буде приводом не стріляти один в одного, не вбивати один одного, то це вже плюс".

З приводу заяви бойовиків "ДНР" про перенесення місцевих виборів на листопад він прокоментував: "Думаю, що це перенесення очевидне. Без цього просто не можна буде".

Як повідомлялося, представник України в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма сьогодні брав участь у роботі групи у скайп-режимі.