Ватажки бойовиків на Донбасі перенесли дату "місцевих виборів"
15:23, 24 липня 2016Суспільство
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Лідери бойовиків так званих ЛНР і ДНР перенесли "вибори в місцеві органи" з 24 липня на 6 листопада.
Захарченко і Плотницький перенесли дату місцевих виборів" / oplot.info
Відповідні укази опубліковані на сайтах «глав» так званих ДНР і ЛНР.
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Нагадаємо, Україна вимагає проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством.
За словами президента України Петра Порошенка вибори можна організувати лише при виконанні ряду умов, серед яких: російські війська повинні бути виведені з території України, місія ОБСЄ повинна мати доступ до неконтрольованої частини українсько-російського кордону на Донбасі і інших зонх, де необхідно забезпечити виведення важкої техніки і озброєння.
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