Ватажки бойовиків на Донбасі перенесли дату "місцевих виборів"

Відповідні укази опубліковані на сайтах «глав» так званих ДНР і ЛНР.

Читайте також"Зміна влади і конфедерація": Захарченко назвав "умови возз'єднання" Донбасу з Україною

Нагадаємо, Україна вимагає проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством.

За словами президента України Петра Порошенка вибори можна організувати лише при виконанні ряду умов, серед яких: російські війська повинні бути виведені з території України, місія ОБСЄ повинна мати доступ до неконтрольованої частини українсько-російського кордону на Донбасі і інших зонх, де необхідно забезпечити виведення важкої техніки і озброєння.