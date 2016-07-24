Ватажки бойовиків на Донбасі перенесли дату "місцевих виборів"

15:23, 24 липня 2016
Суспільство
539 0

Лідери бойовиків так званих ЛНР і ДНР перенесли "вибори в місцеві органи" з 24 липня на 6 листопада.

oplot.info

Відповідні укази опубліковані на сайтах «глав» так званих ДНР і ЛНР.

Читайте також"Зміна влади і конфедерація": Захарченко назвав "умови возз'єднання" Донбасу з Україною

Нагадаємо, Україна вимагає проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством.

За словами президента України Петра Порошенка вибори можна організувати лише при виконанні ряду умов, серед яких: російські війська повинні бути виведені з території України, місія ОБСЄ повинна мати доступ до неконтрольованої частини українсько-російського кордону на Донбасі і інших зонх, де необхідно забезпечити виведення важкої техніки і озброєння.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter