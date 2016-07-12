У ГПУ розповіли, коли Онищенка оголосять у міжнародний розшук

Про це заявив заступник генпрокурора з міжнародно-правового співробітництва Євген Єнін, повідомляє Espreso.tv.

"Буквально через декілька днів, коли буде зрозуміло, що пан Онищенко, наприклад, не відгукнеться на другу поспіль повістку з'явитися на допит, вступають в дію інші механізми. Його буде оголошено в розшук, зокрема, міжнародний, оскільки нам відомо, що він залишив територію України. Ми навіть знаємо ,в якому напрямку він це зробив", - cказав Єнін.

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Він додає, що з деякими країнами, зокрема, Росією, питання видачі осіб ускладнене.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування".

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання й арешт.