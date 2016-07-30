ГПУ проситиме суд про арешт Єфремова, інкриміновані йому статті не передбачають застави

Генеральна прокуратура України клопотатиме у суді про арешт колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова терміном на 2 місяці, інкриміновані йому статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На даний час з громадянином Єфремовим виконуються необхідні процесуальні дії, заплановані інші слідчі дії, в тому числі і обшуки», - заявив він.

«Текст підозри Єфремову буде оголошений протягом 24 годин згідно з діючим законодавством та протягом 72 годин він буде доставлений до суду для обрання міри запобіжного заходу», - додав Луценко.

«Статті, які інкримінуються Єфремову, згідно зі статтею 176 КПК, не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу. ГПУ буде клопотати про арешт терміном на 2 місяці для проведення досудового слідства», - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали сьогодні, 30 липня, в аеропорту «Бориспіль», коли він намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України, сприянні у створенні терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».