ГПУ відкриває гарячу лінію для повідомлень про сепаратистські "референдуми" та фінансування "Л/ДНР"

У Генеральній прокуратурі України відкривається пряма телефонна лінія для повідомлень про організацію сепаратистських «референдумів» та фінансування терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У ГПУ відкривається пряма телефонна лінія, а також електронна для повідомлень тих громадян України, які мають прямі дані про організацію сепаратистських «референдумів» та фінансування терористичних організацій «ЛНР», «ДНР» на території України», - заявив він.

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«Кожен, хто особисто бачив або чув не з вуст інших осіб, а сам, особисто, про дії тієї чи іншої особи в організації «референдумів», що посягнули на територіальну цілісність України, хто бачив чи чув, не з слів інших, про захоплення державних установ та організацію сепаратистських воєнізованих угруповань, прошу повідомити слідчим свої контакти», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 липня, затримано колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура клопотатиме у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.