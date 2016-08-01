Захист оскаржуватиме арешт Єфремова

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення засідання суду журналістам заявив один із адвокатів Єфремова Євген Солодко.

“5 серпня суд обіцяв о 8:20 ранку надати повний текст рішення. Там ми побачимо мотивацію суду і, виходячи з цієї мотивації, будемо писати апеляцію”, - додав він.

На уточнююче запитання, де триматиметься під вартою Єфремов, адвокат припустив, що той буде перебувати у слідчому ізоляторі Служби безпеки України.

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“Суд не визначав місце тримання. До цього часу він тримався у слідчому ізоляторі СБУ, а точніше це має назву «відділ забезпечення досудового слідства». Це така внутрішня тюрма СБУ, в якій тримають таких особливо небезпечних осіб. Тому я припускаю, що, напевно, будуть тримати саме там”, - сказав Солодко.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля». Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців – до 28 вересня.