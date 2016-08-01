В НФ пропонують розслідувати щодо Єфремова не лише тероризм, а й корупційні злочини

Так він прокоментував судовий процес щодо Єфремова.

"Арешт Єфремова можна й треба використати для розслідування не лише його причетності до російського тероризму на Донбасі, а й багаторічних розкрадань у вугільній промисловості регіону. Для мене Олександр Єфремов - це насамперед "схемник", який постачав втридорога некондиційне обладнання для державних шахт. Це глитай, приватні заводи якого витягували із закритих шахт Луганщини комбайни і насоси 60-х років випуску, фарбували їх, і продавали на тендерах як нові, - підконтрольним йому ж таки директорам державних шахт. Єфремов - це кримінальний бос сумнозвісної Наталії Королевської, з якою вони разом організували й легалізували систему нелегальних шахт - "копанок", або ж "дирок". Саме тому Єфремов і Королевська почали співпрацювати з російськими окупантами після Євромайдану: боялися, що нова українська влада поламає їх багаторічні схеми", - заявив Гузь.

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На його думку, Національне антикорупційне бюро та інші правоохоронні органи мають негайно почати також і розслідування корупційних справ, пов’язаних із Олександром Єфремовим, на підставі журналістських розслідувань.

"Окрім розслідування антиукраїнської діяльності, НАБУ, прокуратура мають негайно відкрити кримінальні провадження проти Єфремова і його людей за всіма фактами економічних та бандитських злочинів, описаних в журналістських розслідуваннях, починаючи з дев’яностих років. Це прямо передбачено Кримінальним Кодексом. Інформації в тих публікаціях завжди було достатньо для оголошення підозри Єфремову і його банді. Просто зараз унікальний шанс для правосуддя: Єфремов не губернатор, не депутат, не функціонер провладної партії; більшість його головорізів зайняті війною. Треба діяти, а не піаром займатися! Тоді населення Луганщини реально повірить в українську державу", - наголосив Гузь.