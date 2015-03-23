РФ поки не буде екстрадувати колишнього депутата України Шепелєва

Таке роз'яснення зробили в прес-службі Мособлсуду, передають РИА Новости. "Суд постановив взяти Шепелєва під варту до 28 квітня. Питання про екстрадицію буде вирішено пізніше", - сказала представник суду.

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У Мособлсуді не уточнили, в чому Олександр Шепелєв звинувачується.

Нагадаємо, Олександр Шепелєв був оголошений Україною в міжнародний розшук по лінії Інтерполу у вересні 2014 року. 19 березня він був затриманий ФСБ в Підмосков'ї, а вже 20 березня Генпрокуратура України повідомила про підготовку документів на екстрадицію Олександра Шепелєва.

В Україні стосовно колишнього депутата відкрито кримінальне провадження за підозрою в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах та замаху на вбивство.