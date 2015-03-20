Генеральна прокуратура готує матеріали про видачу Шепелева

19 березня 2015 року на території Московської області затримано колишнього народного депутата Олександра Шепелева, який розшукується за вчинення низки особливо тяжких та тяжких злочинів, зокрема організацію умисного вбивства, замаху на умисне вбивство, привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, втечу з-під варти. Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Як зазначається в повідомленні, наразі Генпрокуратура готує матеріали до компетентного органу Російської Федерації про видачу Шепелева для притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року та Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року.