Окупанти заговорили про можливість "кримського Нюрнберга"

Про це він сказав в інтерв'ю "Ленте.ру".

Коментуючи рішення президента Петра Порошенка привести у підвищену боєготовність сили в тому числі на адміністративному кордоні з Кримом, Полонський зазначив, що "все боєздатне вже було приведено до такої готовності, коли отримувало команду на здійснення терактів".

"Прикривати такою публічною командою раніше даний непублічний наказ, тобто бити по хвостах, — це цілком в традиції нинішніх так званої української влади. Звичайна спроба обґрунтувати і прикрити свою злочинну сутність і таку ж діяльність", — зазначив один з ватажків окупантів.

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Крім того, підкреслив він, "рано чи пізно саме на півострові відбудеться кримський Нюрнберг".

"І по-іншому не буде! Чи хтось думає, що росіяни пробачать героїчну загибель наших хлопців, що ціною свого життя захистили мир у республіці?", — заявив Полонський.

Раніше в четвер Порошенко доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи силових відомств на адмінкордоні з півостровом і на лінії зіткнення на Донбасі.

Крім того, Держприкордонслужба України закликала громадян відмовитися від поїздок в Крим через "напруженої обстановки на півострові".

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10 серпня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що в Криму розкрита агентурна мережа української військової розвідки. У ніч на 7 серпня в районі Армянська нібито була виявлена група диверсантів, при затриманні яких загинув співробітник ФСБ Росії. Російська спецслужба заявила також, що в ніч на 8 серпня підрозділи українського спецназу спробували прорватися на територію окупованої РФ Криму під прикриттям вогню, в результаті загинув російський військовослужбовець.

Нюрнберзький трибунал над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини проходив з листопада 1945 по жовтень 1946 року в німецькому Нюрнберзі. В результаті судового процесу до страти були засуджені 12 наближених до лідера Третього Рейху Адольфа Гітлера, ще 7 отримали різні терміни тюремного ув'язнення.