Порошенко доручив привести в посилену боєготовність підрозділи біля кордону з Кримом та на Донбасі

Про це він заявив під час наради з керівництвом силових структур і МЗС, повідомив глава держави у Twitter.

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«Провів нараду з керівництвом силових структур і МЗС», - зазначив Порошенко.

«Доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з АРК та по всій лінії зіткнення на Донбасі», - підкреслив президент.

Доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з АРК та по всій лінії зіткнення на Донбасі — Петро Порошенко (@poroshenko) August 11, 2016

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.