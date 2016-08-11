Прикордонники рекомендують утриматись від поїздок до окупованого Криму після провокації ФСБ
Державна прикордонна служба України рекомендує утриматись від поїздок до тимчасово окупованого Криму через напружену обстановку на півострові, яка нагнітається російськими окупантами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Зважаючи на напружену обстановку на півострові, яка впродовж останніх днів нагніталась окупантами, Держприкордонслужба наполегливо рекомендує громадянам України без гострої необхідності утриматись від поїздок до окупованого півострова", - наголосив він.
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Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.