Прикордонники рекомендують утриматись від поїздок до окупованого Криму після провокації ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Зважаючи на напружену обстановку на півострові, яка впродовж останніх днів нагніталась окупантами, Держприкордонслужба наполегливо рекомендує громадянам України без гострої необхідності утриматись від поїздок до окупованого півострова", - наголосив він.

Читайте такожЗМІ назвали ім'я нібито затриманого в Криму "диверсанта", він виявився активістом "Самооборони" (фото)Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.