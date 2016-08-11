У Меркель побачили "певну загрозу" в ситуації довкола Криму

Про це повідомляє Німецька Хвиля.

"Незалежних підтверджень щодо заявлених Росією інцидентів і досі немає, тож невідомо, що там насправді відбулося. Єдине, що нам відомо, це той факт, що зараз існує певна загроза", - сказав він.

За його словами, в Берліні й так "дуже стурбовані" через загострення ситуації на Донбасі, де ледь не щодня є повідомлення про нові жертви та сутички. Тому, на його думку, останні події, в тому числі й оголошення Києвом підвищеної бойової готовності, є ніщо інше, як "додаткові кроки в бік ескалації".

Водночас, на думку Ерлера, не меншу стурбованість Берліна викликає також небажання Росії проводити подальші переговори щодо політичного вирішення ситуації на Донбасі. Про це, на погляд Ерлера, свідчать дії російського президента.

Зокрема, Ерлер звернув увагу, що Путін, посилаючись на події в Криму, вирішив не проводити зустріч лідерів "нормандської четвірки", про яку навіть не було остаточної домовленості.

"Це ще раз доводить, що російська сторона не має особливої зацікавленості в подальшому політичному процесі", - наголосив уповноважений уряду ФРН.

"Це нас дивує й турбує", - додав він.

Читайте такожУ Раді відреагували на провокацію ФСБ в Криму, назвавши її "частиною політичних ігрищ"

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.

Сьогодні, 11 серпня, президент України доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.