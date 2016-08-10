Порошенко відповів на звинувачення ФСБ та Путіна

Про це йдеться в коментарі президента, розміщеному на сайті глави держави.

«Звинувачення російською стороною України у тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо та цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - заявив він.

Порошенко констатує, що Україна рішуче засуджує тероризм у всіх його проявах і формах та, відповідно, відкидає практику використання будь-яких терористичних заходів для припинення деокупації Криму.

«Саме Росія вже давно щедро фінансує та активно підтримує тероризм на території України, піднявши його до рівня своєї державної політики – і в окупованих районах Донбасу, і в анексованому Криму, в стилі 30-х років минулого століття», - додав президент.

За словами Порошенка, Росії не вдасться своїми провокативними заявами дискредитувати Україну в очах міжнародного співтовариства та добитися скасування заслужених санкцій, запроваджених з боку наших партнерів.

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У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів у ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлено групу диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито було здійснено ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.

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Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз таке проходити не будемо».

У свою чергу в Міноборони наголосили, що «подібні заяви з боку ФСБ є ні що інше, як спробою виправдати передислокацію і агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострова». Таким чином, представники російських спецслужб намагаються відвернути увагу місцевого населення Криму і світової спільноти від злочинних дій з перетворення півострова на ізольовану військову базу, заявили в українському оборонному відомстві.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.