МЗС, Міноборони та СБУ поінформували послів G7 про агресію Кремля
Глави Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України та Служби безпеки України поінформували послів країн "Великої сімки" (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) про агресію Кремля.
Про це йдеться у Twitter українського зовнішньополітичного відомства.
"На доручення президента України в МЗС пройшов брифінг очільників МЗС, МОУ та СБУ для послів G7 щодо агресії Кремля", - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».
В свою чергу президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко. 11 серпня президент України доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.