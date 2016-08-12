МЗС, Міноборони та СБУ поінформували послів G7 про агресію Кремля

Про це йдеться у Twitter українського зовнішньополітичного відомства.

"На доручення президента України в МЗС пройшов брифінг очільників МЗС, МОУ та СБУ для послів G7 щодо агресії Кремля", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

В свою чергу президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко. 11 серпня президент України доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.