У ПРООН не бачать підстав для запуску системи е-декларування без сертифікації

У Програмі розвитку ООН в Україні заявили, що у Держспецзв'язку не було підстав відмовляти в атестації системи електронного декларування для чиновників, оскільки воно було прийняте національними партнерами організації фактично двічі. Про це пише Deutsche Welle.

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Також у ПРООН відзначили, що підстав для неповного запуску системи електронного декларування - без сертифікату комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) від Держспецзв'язку – не було. Адже отримання сертифікату КСЗІ було останнім процедурним питанням для запуску системи е-декларування, зазначили в ПРООН. Організація була залучена до розробки програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру декларацій держслужбовців.

Як зазначила в коментарі виданню керівник сектору демократичного врядування ПРООН Юлія Щербініна, програмне забезпечення, подане на атестування, було прийняте національними партнерами організації фактично двічі.

10 травня так звана група контролю якості, яка була створена для того, щоб слідкувати за виконанням контракту з ТОВ "Міранда", прийняла програмне забезпечення. А 26 липня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) провело другий етап перевірки та випробовування. Агентство підписало протокол, який свідчить про те, що програмне забезпечення готове і розроблене відповідно до технічного завдання.

Це підтверджують відповідні протоколи ПРООН, тому підстав для відмови у сертифікації не було, зазначила Юлія Щербініна. Функціональність системи е-декларування підтверджено низкою тестів та випробувань, у тому числі за участі посадових осіб НАЗК та Держспецзв'язку, наголошують в ПРООН.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування. Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.