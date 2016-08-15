Система е-декларування у чинному вигляді дає можливість легалізувати незаконні статки - експерт

11:57, 15 серпня 2016
Політика
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Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін стверджує, що система електронного декларування у нинішньому вигляді створює можливість легалізувати незаконні статки.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шабунін заявив сьогодні на прес-конференції.

"Вбито не просто можливість притягти до відповідальності чиновників. Створено можливість, і це найстрашніше - легалізувати будь-які незаконні статки, чи то від корупції, чи то від торгівлі зброєю, наркотиками, контрабандою, чого завгодно", - заявив Шабунін.

У зв'язку з цим він пояснив інструмент, яким чином буде відбуватися легалізація статків.

"Оскільки дані, які містяться, несертифіковані, а тому не несуть жодної доказової бази. Відповідно, навіть теоретично провести кримінальні розслідування неможливо. Тобто, з'ясувати слідчим шляхом, що він бреше, неможливо навіть в теорії", - сказав Шабунін.

Голова правління Центру протидії корупції уточнив, що не вдасться провести допит, слідчий експеримент, не вдасться по номерах банкнот відслідкувати їхній рух, а також не можна буде перевірити рік випуску банкнот.

"Таким чином буде легалізовано купу грошей, на які чиновники потім будуть спокійно жити", - додав Шабунін.

Також він стверджує, що така ситуація може призвести до того, що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) віднесе Україну до так званої "сірої зони", що погано у підсумку вплине на можливість приходу нових інвестицій в країну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00.00 офіційно запрацювала система електронного декларування.

Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

«Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - заявила вона.

Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з функціональністю програмного забезпечення.

У свою чергу правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

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