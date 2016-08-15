Система е-декларування у чинному вигляді дає можливість легалізувати незаконні статки - експерт
Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін стверджує, що система електронного декларування у нинішньому вигляді створює можливість легалізувати незаконні статки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шабунін заявив сьогодні на прес-конференції.
"Вбито не просто можливість притягти до відповідальності чиновників. Створено можливість, і це найстрашніше - легалізувати будь-які незаконні статки, чи то від корупції, чи то від торгівлі зброєю, наркотиками, контрабандою, чого завгодно", - заявив Шабунін.
У зв'язку з цим він пояснив інструмент, яким чином буде відбуватися легалізація статків.
"Оскільки дані, які містяться, несертифіковані, а тому не несуть жодної доказової бази. Відповідно, навіть теоретично провести кримінальні розслідування неможливо. Тобто, з'ясувати слідчим шляхом, що він бреше, неможливо навіть в теорії", - сказав Шабунін.
Голова правління Центру протидії корупції уточнив, що не вдасться провести допит, слідчий експеримент, не вдасться по номерах банкнот відслідкувати їхній рух, а також не можна буде перевірити рік випуску банкнот.
"Таким чином буде легалізовано купу грошей, на які чиновники потім будуть спокійно жити", - додав Шабунін.
Також він стверджує, що така ситуація може призвести до того, що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) віднесе Україну до так званої "сірої зони", що погано у підсумку вплине на можливість приходу нових інвестицій в країну.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00.00 офіційно запрацювала система електронного декларування.
Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.
«Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - заявила вона.
Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з функціональністю програмного забезпечення.
У свою чергу правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.