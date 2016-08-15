Представництво ЄС: ми дуже розчаровані та стурбовані неповним запуском е-декларування

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Facebook.

"Ми дуже розчаровані та стурбовані неповним запуском системи електронного декларування статків НAЗК минулої ночі без необхідної сертифікації. Система електронного декларування повинна бути сертифікована з метою забезпечення кримінальної відповідальності за надання неправдивих свідчень", - йдеться у заяві.

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"Створення робочої системи є важливим елементом для протидії корупції згідно із зобов'язаннями, які взяла на себе Україна перед ЄС та міжнародною спільнотою. Наскільки нам відомо, немає жодних істотних підстав для відмови від сертифікації. Сертифікація повинна бути надана без подальших затримок", - наголошують у Представництві ЄС в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації. «Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - заявила вона. Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

У свою чергу, правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає, щоб усі рішення для повноцінного запуску системи е-декларування були прийняті у найкоротші терміни.