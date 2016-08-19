Путін приїхав до анексованого Криму для проведення засідання радбезу РФ

Прес-служба Кремля поки що не публікує інформації про візит Путіна в окупований Крим, передає радіо "Свобода"

Читайте такожУ Раді звернулися до Франції щодо "кримського вояжу" проросійських депутатів

Минулого разу Володимир Путін відвідував анексований півострів 18 березня. Тоді він облетів на вертольоті місце будівництва Керченського мосту і провів нараду щодо соціально-економічного розвитку Криму.

25 липня з візитом в анексованому Криму побував прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, тоді він взяв участь в нараді з будівництва доріг.

10 серпня ФСБ Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів в анексованому Криму, у підготовці яких звинуватила Київ. Президент Росії Володимир Путін, коментуючи твердження російської ФСБ, заявив, що Київ не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору. Він додав, що проводити саміт в «нормандському форматі», про можливість якого говорила днями сама ж Москва, в таких умовах «безглуздо».

Президент Петро Порошенко назвав звинувачення Кремля щодо Криму «безглуздими і цинічними». У Генштабі Збройних сил України спростували заяву Федеральної служби Росії і назвали її провокацією.

Водночас і в НАТО, і в ЄС заявили, що Москва не надала переконливих доказів, які підтверджували б її звинувачення на адресу України.