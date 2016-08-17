В ЄС обговорили ситуацію в Україні і загострення напруженості між Москвою та Києвом

Відповідне обговорення пройшло у середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки, повідомив власному кореспонденту УНІАН за результатами засідання європейський дипломат.

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"ЄС і держави-члени знову заявили про своє засудження та невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією та їх незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Комітет підтвердив заклик уникати будь-яких дій і риторики, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту", - сказав він.

Під час засідання також обговорювалася і ситуація на сході України. "Що стосується Східної України, і враховуючи недавні тривожні сплески порушень режиму припинення вогню, вони підкреслили, що єдиним можливим рішенням є мирне врегулювання конфлікту. ЄС та його держави-члени підтвердили заклик до всіх сторін оперативно і в повному обсязі виконувати Мінські домовленості і поважати свої зобов'язання, що є ключем до успіху нинішніх зусиль з досягнення сталого політичного рішення, заснованого на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив європейський дипломат.

За його словами, Комітет також висловив повну підтримку дипломатичним зусиллям в «Нормандському форматі».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент Петро Порошенко, своєю чергою, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив він. Наступного дня глава Української держави доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.

Водночас президент Європейської Ради Дональд Туск назвав недостовірною російську версію подій у тимчасово окупованому Криму.