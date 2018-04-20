”Ющенко добре пам’ятає спробу імпічменту, який йому хотіла влаштувати Тимошенко...”

На запитання УНІАН відповідає політолог-експерт Станіслав Бєлковський. Він відомий тим, що приїхав із Росії, підтримав Помаранчеву революції, одружився на українській журналістці і вивчив українську мову.

Станіславе, Ви останнім часом наголошуєте на необхідності формування коаліції у форматі “Наша Україна” – Партія регіонів. Це ви просто “за велінням серця” кажете чи це політичне намагання переконати Віктора Ющенка не вірити Тимошенко?

Це я за велінням серця переконую Віктора Ющенка. Ще за півтора місяця до дня виборів я переконував Президента в тому, що, виходячи з інтересів країни, заради її об’єднання та формування єдиної політичної нації країни такий варіант оптимальний.

Ви вже висловлювалися, що станеться з Ющенком, якщо Юлія Тимошенко стане прем’єром... Але скажіть, що, на Вашу думку, буде з Президентом, якщо Тимошенко не стане прем’єром. Тимошенко розказуватиме народові, хто винен у його злиднях, і наступні президентські вибори пройдуть під прапором “жінки з косою”... Чи не так?

До виборів залишається три з половиною роки. За цей час ситуація в країні може кардинально змінитися, вона змінюється дуже швидко. Ви ж погодитеся - ще два з половиною роки тому ніхто не міг уявити, що буде Майдан. У країні, яка розвивається і в якій формується нова політична нація, багато що в національних пріоритетах може змінитися. І чому ви думаєте, що Президент, який об’єднує націю, обов’язково зазнає поразки? За цей час суспільству стануть зрозумілими реальні мотиви вчинків тих чи інших політиків, і Ющенко серед них виявиться найбільш безкорисливим.

Експерти кажуть, що коаліція “Наша Україна – Партія Регіонів” стане своєрідним контрактом бізнес-еліт Центру та Південного Сходу. Контрактом, який займатиметься перерозподілом сфер впливу і буде далеким від системних реформ в економіці. Більше того, прогнозують, що в результаті такої коаліції “нашоукраїнці” будуть просто “асимільовані” донецькими, а Київ інтегрується в Донецьк...

Це виключено, і це показав 2004 рік. Зрозуміло, що в коаліції “Нашої України”, Партії регіонів та СПУ провідною силою буде “Наша Україна”. А прем’єр швидше за все буде з “Нашої України”. Ющенко залишиться активним політичним гравцем та модератором політичного простору тільки в разі великої коаліції. Донецьк - це значна частина України, проте не він формулює загальнонаціональну ідею... Роль Партії регіонів полягає в тому, щоб інтегрувати у загальнонаціональний проект Схід та Південь України. Що ж до перерозподілу сфер впливу та власності, то він загрожує саме в разі так званої помаранчевої коаліції. Тому що навряд чи уряд БЮТ займатиметься формуванням єдиної політичної нації. За головування Юлії Володимирівни питання економічного реваншу та перерозподілу власності вийдуть на перший план.

Це ж скільки часу потрібно буде для формування кабінету широкої коаліції? Бо ж нічого окрім двох-трьох розмов Ющенко – Янукович не відбулося...

Я не виключаю, що спочатку мають завершитися переговори щодо “вузької коаліції” (помаранчевої. – УНІАН). Але вони матимуть успіх тільки за прем’єрства Тимошенко. На мій погляд, для Віктора Ющенко це політична смерть, а для України - довгі роки руйнівної нестабільності. Якщо помаранчева коаліція не складеться, тоді розпочнеться обговорення “широкої” коаліції. Але ця коаліція буде стійкою, у неї буде дуже могутній мобілізуючий ворог в особі Тимошенко.

Як ви оцінюєте стан переговорів Тимошенко – “Наша Україна” на сьогоднішній день?

Як тупиковий. Обидві сили поки що ні до чого не домовилися. Ющенко коливається, він пам’ятає про спробу імпічменту, який готувала йому Юлія Володимирівна у вересні. Але Президент тяжіє до легких рішень та стратегічно програшних, а не складних, але виграшних стратегічно. Не виключаю, що найближчим часом він може здати позиції та підтримати кандидатуру Тимошенко.

Лана САМОХВАЛОВА