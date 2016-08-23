НАЗК до 1 вересня припинило доступ до системи е-декларування

Про це повідомляється на сторінці агентства у Facebook.

«Сьогодні, 23 серпня, набуло чинності рішення Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно внесення змін до деяких рішень НАЗК щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно, на офіційному сайті НАЗК тимчасово припинено доступ до системи е-декларування», - йдеться у повідомленні.

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В НАЗК нагадали, що система електронного декларування розпочне працювати у повному обсязі з 1 вересня.

«Суб`єкти декларування, які до набрання чинності цим рішенням подали до реєстру необхідні документи, повинні невідкладно, але не пізніше 7 календарних днів, які обраховуються з 1 вересня 2016 року, перевірити зміст поданих ними до реєстру документів та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в них подати виправлені документи», - повідомили у агентстві.