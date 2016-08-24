Порошенко: необхідне міжнародне визнання збройної агресії РФ проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.

"Необхідно забезпечити міжнародне політико-правове визнання та засудження російської збройної агресії проти України, окупації Криму, масових порушень Росією прав людини на Донбасі та в Криму", - заявив Порошенко.

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Президент вважає, що існуючої міжнародно-правової бази поки що недостатньо.

Тому, на його переконання, треба посилювати підтримку позицій України на глобальному рівні, і особливо в контексті наступної сесії Генеральної асамблеї ООН, яка розпочнеться за кілька тижнів.