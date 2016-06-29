Росія тисне на членів ООН під час голосування щодо питань, пов'язаних із Україною - Єльченко

Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявив посол України при ООН Володимир Єльченко.

Він зазначив, що сьогодні мінські переговори не приносять прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі, і висловив надію на подальші важливі рішення "нормандської четвірки".

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"На жаль, сьогодні такого прогресу немає. Хоча я сподіваюся, що на зустрічі в "нормандському форматі" найближчим часом буде прийнято важливі рішення", - заявив Єльченко.

Дипломат також розповів про тиск, який здійснює делегація РФ в Радбезі ООН на інших членів організації.

"Плюс елементарний тиск Росії. Це відчувається кожен раз, коли на голосування ставиться питання, де є українські елементи. Потім до мене підходять багато колег і кажуть: ви собі не уявляєте, як на нас тиснуть росіяни, щоб ми або не прийшли, або проголосували як треба, або щось сказали. Але ось ми прийшли - не сприймайте це як негатив, це скоріше позитив – тому що нас просили не приходити на це засідання. Але ми прийшли, хоч і мовчали. Ось така позиція", - резюмував він.