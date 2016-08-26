До провокації Росії в Криму був залучений сам Путін - Чубаров (відео)

Про це в інтерв’я "5 каналу" розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"І в цю провокацію був залучений сам президент Росії Путін. Він, спираючись на заздалегідь підготовлену провокацію, заявив про те, що формат нормандської четвірки не може працювати, бо Україна діє як держава-терорист. Це ми, на своїй землі!" - наголосив він.

"Наскільки я знаю, після початку цих подій вже немає контакту між президентом Росії і президентом України. Та розмова про нібито диверсію – з боку Путіна вона була брутальною, нахабною. Зрозуміло, що наш президент відкинув всі ці звинувачення і сказав, що Росія шукає привід для більш широкої диверсії, можливо більшої військової агресії. І зараз джерела говорять, що контакти між адміністраціями президентів заморожені", - заявив Чубаров.

Читайте такожВ АП розповіли про відсутність контактів між Порошенком і Путіним після "української диверсії" у Криму (документ)

Він зазначив, що одразу після спроби провокації зробив заяву про те, що "Путін надав нам чудовий шанс для того, щоб тепер нам, як Україні, переформатувати своє завдання і свої очікування від будь-яких діалогів і будь-яких форматів між Україною та Заходом, Україною, Заходом і Росією".

"Я вважав, що ми тепер не маємо іти на зустріч деяким західним політикам, які вимагають від нас поступового вирішення тих проблем, які привнесені війною Росії проти України", - наголосив лідер кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.