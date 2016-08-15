Штайнмаєр заявив, що Німеччина не має незалежної інформації про "теракти" в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Єкатеринбурзі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

«У нас немає окремих відомостей», - сказав Штайнмаєр.

При цьому він відзначив, що інформація про події в Криму з російського і українського боку суперечить одна одній.

«Ми дочекаємося інших відомостей, але головне тепер впоратися із ситуацією, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Ми закликаємо всіх до деескалації, до зниження насильства», - сказав Штайнмаєр.

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У свою чергу Лавров заявив, що розуміє, що завжди хочеться більше джерел інформації, щоб зіставляти факти і робити картинку більш об'єктивною.

«Ми не приховуємо того, що нам відомо... Ви сказали, що нічого не знаєте, крім того, що показує російська сторона, але ми справді показуємо і людей, яких затримали, і їхні свідчення, склади з озброєнням і боєприпасами та іншими пристосуваннями, які зазвичай використовують терористи-підривники і які були виявлені в Криму. Все це транслюється по нашому телебаченню», - сказав Лавров.

Він висловив сподівання, що посол Німеччини в РФ і співробітники посольства подивляться ці матеріали і враховують у своїх донесеннях.

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«Звичайно, ми не все можемо показати, але у нас є доповнення до того, що ви бачите по телевізору - неспростовні докази, що це була диверсія, яка планувалася давно, за лінією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, та мала на меті дестабілізацію обстановки в російському Криму», - заявив Лавров.

Він сказав, що РФ відкрита для надання додаткових фактів, «крім тих, що були пред'явлені громадськості, нашим західним партнерам, які серйозно зацікавляться тим, щоб подібне не повторювалося».

«Для цього потрібно вплинути на Київ», - сказав Лавров.

За його словами, РФ вживає заходів, щоб такі спроби «припиняти на кореню».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив він.