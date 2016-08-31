Багатостраждальна система е-декларування отримала атестат: запуск планується сьогодні

Про це повідомив на брифінгу в середу голова служби Леонід Євдоченко.

“Інформую, що недоліки, допущені компанією-розробником стосовно побудованої системи захисту інформації реєстрів, Держспецзв'язком усунуто. Наголошую, що Держспецзв'язок, діючи виключно в межах повноважень та відповідно до законів України, виконав усі зобов'язання стосовно створення умов для легітимного функціонування реєстру з 1 вересня цього року”, - заявив Євдоченко.

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За його словами, відповідно до укладеної 25 серпня угоди між Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) та Державним центром кіберзахисту, проведено необхідні дослідження, тестування системи та надано позитивний експертний висновок щодо відповідності комплексної системи захисту інформації встановленим вимогам, що забезпечує можливість подання, збереження та оприлюднення декларації у захищеному режимі.

“Щойно прийнято рішення про відповідність створення реєстру та видачі НАЗК атестату відповідності”, - сказав Євдоченко, додавши, що, “водночас, треба констатувати, що робота над створення системи електронного декларування не завершена і потребує розроблення засобів інтеграції із зовнішніми ІТ-системами державного реєстру та базами даних».

Разом з тим президент України Петро Порошенко заявив, що офіційний запуск системи електронного декларування має відбутись сьогодні, 31 серпня, о 23.59.

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«Вчора керівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ) повідомив, що сертифікат готовий... Програма кардинально перероблена», - повідомив президент під час спілкування з журналістами в рамках робочої поїздки до Маріуполя.

Порошенко наголосив, що це означатиме завершення виконання умов у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та завершення виконання зобов’язань щодо надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Держспецзв’язок заявив про виправлення недоліків в системі е-декларування.

Нагадаємо, 15 серпня голова НАЗК заявила, що в Україні рівно в 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. В той же час ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

У свою чергу Представництво ЄС заявило, що запуск системи електронного декларування стану чиновників в тестовому режимі без сертифіката по техніці безпеки не має сенсу.



