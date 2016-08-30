Держспецзв’язок заявив про виправлення недоліків в системі е-декларування

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті відомства.

В повідомленні наголошується, що підготовка до атестації розпочалася 23 серпня після того, як було отримано від НАЗК повну організаційно-технічну документацію.

Як зазначається, роботи виконувала дочірня компанія Держспецзв’язку - Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам.

"31 серпня передбачено... прийняття рішення стосовно відповідності КСЗІ Реєстру вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації та видачі Атестату відповідності", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Держспецзв’язок підкреслив, що прогнозувати висновок про атестацію системи е-декларацій неможливо.

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"Рішення про відповідність КСЗІ та видачу Атестату приймається Експертною радою на підставі позитивного експертного висновку, наданого за результатами державної експертизи. Твердження про те, що Держспецзв’язку зобов’язаний видати Атестат, можуть бути розцінені і кваліфіковані як протиправний тиск на експертів, а також посадових осіб державного органу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 серпня голова НАЗК заявила, що в Україні рівно в 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. В той же час ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

У свою чергу Представництво ЄС заявило, що запуск системи електронного декларування стану чиновників в тестовому режимі без сертифіката по техніці безпеки не має сенсу.

18 серпня, голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка було прийнято рішення, що Держспецзв'язок повинна видати сертифікат по техніці безпеки для електронного декларування до 31 серпня.