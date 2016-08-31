НАЗК ухвалило рішення про запуск системи е-декларування з 1 вересня

20:58, 31 серпня 2016
Політика
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Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про запуск системи електронних декларацій з 1 вересня. Рішення було ухвалене  одноголосно.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання НАЗК.

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«Прошу розглянути проект рішення про прийняття на постійну промислову експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"… прийняти в постійну промислову експлуатацію з 00.00 1 вересня 2016 року інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Контроль за виконання цього рішення покласти на голову НАЗК Корчак Наталію Миколаївну», - зазначила голова НАЗК Наталія Корчак

Згодом у НАЗК одноголосно ухвалили відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАЗК заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації від Держспецзв'язку.

18 серпня голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язок повинен видати сертифікат з технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня.

31 серпня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) затвердила рішення про видачу сертифікату для системи електронного декларування.

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