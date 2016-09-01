Порошенко назвав ключову умову забезпечення миру на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського з нагоди Дня знань та початку навчального року.

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«Україна робить усе можливе для того, щоб забезпечити повернення окупованих територій на сході нашої країни, в Криму мирно-дипломатичним шляхом. Він працює лише тоді, коли ми маємо сильні Збройні сили та інші силові підрозділи», - наголосив президент.

«Наскільки вони сильні, ви могли переконатися декілька днів тому, менше тижня, 24 серпня, коли вся країна святкувала 25-ту річницю Незалежності і вся країна дивилася (більше 30 млн подивилися) наш військовий парад», - сказав Порошенко.

Президент також наголосив, що 409,3 км неконтрольованого кордону мають взяти під контроль українські силовики та прикордонники.

«Ви знаєте, яка ключова умова забезпечення миру на Донбасі? Це 409,3 км неконтрольованого кордону з РФ, яку мають взяти під контроль спочатку представники поліцейської місії ОБСЄ озброєні, потім до них приєднаються українські силовики і прикордонники», - сказав він.